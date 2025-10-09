Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства архитектора Супоницкого

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по Петербургу Павлу Выменцу доложить о ходе расследования убийства петербургского архитектора Александра Супоницкого, сообщила пресс-служба ведомства вечером 8 октября. Его расстреляли в парадной дома на глазах у дочери.

Убийство произошло 8 октября. По версии следствия, архитектора расстрелял из карабина 49-летний сосед, когда тот провожал свою дочь в школу. После этого мужчина мог вернуться в свою квартиру и покончить с собой. Как писали СМИ, перед самоубийством он устроил пожар.

Следствие полагает, что преступление могло быть совершено на почве финансового конфликта. Предварительно установлено, что 49-летний мужчина перед убийством следил за Супоницким, а также снял комнату в доме на Кременчугской улице, где проживал архитектор.

Напомним, ранее Следком возбудил дело по статье об убийстве двоих с особой жестокостью (п. а, д ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщали СМИ, потенциальным убийцей может оказаться бывший заместитель директора одного строительного холдинга.

Александр Супоницкий известен по разработке проекта вестибюля станции метро "Горьковская". Он также являлся основателем мастерской "Суарт", которая работала над проектами ТРК "Пик" и "Адмирал". Был членом Союза архитекторов России. Супоницкому было 73 года.

