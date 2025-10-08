СК возбудил дело из-за убийства петербургского архитектора

ГСУ СК России по Петербургу возбудил дело по статье об убийстве с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В доме на Кременчугской улице 8 октября были найдены тела двух мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. Как сообщают СМИ, одним из убитых мог оказаться архитектор Александр Супоницкий.

По предварительным данным, 73-летний петербуржец провожал свою дочь в школу, когда столкнулся у лифта с 49-летним соседом. Последний выстрелил в мужчину из карабина. После этого стрелявший вернулся в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой.

По информации "Фонтанки.ру", перед самоубийством стрелявший устроил пожар. Тела мужчин были найдены при тушении возгорания. Как сообщает издание, убитым оказался известный архитектор Александр Супоницкий, спроектировавший вестибюль станции метро "Горьковская". Предполагаемым убийцей по, данным СМИ, может оказаться бывший заместитель директора одного строительного холдинга.

Анастасия Луценко / Фото: Следком