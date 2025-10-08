Мизулина: Закон о запрете поиска экстремистского контента скорректируют

Закон о запрете поиска в сети "заведомо экстремистских материалов", принятый Государственной думой летом 2025 года, могут скорректировать, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина изданию "Фонтанка". По словам общественницы, о намерениях чиновников внести поправки в закон ей сообщили в Минцифры. Для этого в ведомстве готовятся собрать рабочую группу.

"Речь идет о правках в части вашей журналистской работы, когда эти инструменты нужны", – сказала Мизулина в беседе с "Фонтанкой".

Согласно действующему законодательству, поиск "заведомо ложных материалов" может грозить гражданам штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. В том же пакете законов ввели санкцию за рекламу сервисов по обходу блокировок и передачу сим-карт третьим лицам.

В Лиге безопасного интернета к инициативе отнеслись негативно. Летом Мизулина заявляла, что новый закон негативно скажется на работе ее организации. Выявление в сети запрещенных материалов составляет примерно треть от всей работы объединения.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру