Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

В России вводятся штрафы за поиск заведомо экстремистских материалов, закон об этом подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован 31 июля на официальном интернет-портале правовой информации, он вступит в силу с 1 сентября.

Согласно закону, за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов, граждан будут наказывать штрафами в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Также вводятся штрафы за рекламу сервисов по обходу блокировок в интернете. Для граждан размер взыскания будет колебаться в пределах от 50 тысяч до 80 тысяч, для должностных лиц — от 80 тысяч до 150 тысяч, для юрлиц — от 200 тысяч до полумиллиона рублей.

Кроме того, теперь граждан смогут наказывать за передачу телефонного номера третьим лицам. В этом случае величина штрафа составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, случаев кратковременной передачи номера это не коснется. Аналогичный размер штрафов приуготовлен для пользователей за передачу информации для регистрации или авторизации в интернете. Индивидуальных предпринимателей за подобные действия будут штрафовать на 50-100 тысяч, юрлиц — на 100-200 тысяч рублей.

Поправки о штрафах были приняты Государственной думой 22 июля. Перед эти их внесли в законопроект, принятый в первом чтении в январе. Изначально текст касался наказания за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

Инициатива о штрафах за поиск экстремистских материалов была неоднозначно встречена спикерами, в том числе лояльными власти. В частности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина жаловалась на то, что закон затруднит ей работу. На встрече с Путиным 23 июля глава Минцифры Максут Шадаев отвечал на полученный от главы государства вопрос касательно того, как будет применяться норма. Чиновник высказал мысль, что рядовым пользователям нечего опасаться.

Андрей Казарлыга, фото: Kremlin.ru