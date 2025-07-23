Путин попросил главу Минцифры разъяснить закон о штрафах за "экстремистские запросы"

Президент России Владимир Путин 23 июля на совещании с членами правительства попросил главу Минцифры Максута Шадаева разъяснить, как будет применяться закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Чиновник заверил главу государства, что рядовым пользователям бояться нечего, сообщает ТАСС.

"Закон-то вот, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, о чем вы сейчас сказали, как должен на практике-то функционировать?" - спросил президент.

Глава Минцифры сообщил, что правоохранительные органы при привлечении пользователей к ответственности должны будут доказывать, что у нарушителей был умысел на поиск запрещенных материалов и они точно знали, что искомое включено в реестр экстремистских материалов. "В этом смысле рисков мы не видим, потому что если пользователь не знал о том, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет", - считает Шадаев.

Напомним, закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов Госдума приняла 22 июля. В соответствии с принятым законом Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьей 13.53. Штраф для нарушителей будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей. С критикой проекта выступала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявлявшая, что после вступления этого закона в силу ее организация не сможет выявлять опасный контент в Сети и передавать данные о нем в МВД. Против поддержки документа высказывались и некоторые депутаты Госдумы. Глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский, в свою очередь, заявлял, что добропорядочным пользователям не стоит бояться штрафов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал парламентариев более подробно объяснить суть и перспективы реализации законопроекта.

фото с сайта Кремля