Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов прошел третье, окончательное чтение в Госдуме, сообщил ТАСС 22 июля. Теперь за умышленный поиск такого контента будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

В соответствии с принятым законом Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьей 13.53. В ней прописывается ответственность за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе при помощи VPN. За подобное нарушение последует штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с новым законом вносятся изменения в статью 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе). Теперь за рекламу VPN-сервисов будет грозить штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей для физических лиц, от 80 до 150 тысяч рублей – для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей – для юрлиц.

Также новый закон вводит новую статью 13.52 КоАП (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Она включает в себя штраф для владельцев VPN-сервисов за несоблюдение запрета на доступ к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ, и за неисполнение порядка взаимодействия с Роскомнадзором. Санкция за подобное нарушение составит 50-80 тысяч рублей штрафа для граждан, 80-150 тысяч рублей – для должностных лиц и 200-500 тысяч рублей – для юрлиц. Повторное нарушение будет караться штрафом 100-200 тысяч рублей для физлиц, 200-300 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 млн рублей для юрлиц.

Наконец, вводится ответственность за незаконную передачу абонентского номера третьему лицу и за передачу данных для регистрации и входа в личные аккаунты. За передачу номера гражданам будет грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Такие же штрафы будут ожидать физлиц за передачу данных для регистрации и входа в аккаунты. Если же данные были переданы ИП, то штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей. Юрлицам за такое нарушение грозит от 100 до 200 тысяч рублей.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2024 года. Первое чтение инициатива прошла в январе 2025 года, а второе – 17 июля.

Отметим, что некоторые законодатели и политические деятели выступили с критикой законопроекта. Так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, после принятия инициативы ее организация не сможет выявлять в интернете опасный контент и передавать собранные данные в МВД. В свою очередь, петербургский депутат Госдумы от Петербурга Ксения Горячева ("Новые люди") призвала прописать в законе исключения для исследователей, журналистов, юристов, преподавателей, студентов и технических специалистов.

При этом другой депутат от Петербурга, глава комитета по информационной политике Госдумы Сергей Боярский заявил, что обычным пользователям не стоит бояться штрафов за просмотр экстремистских материалов, если они встретят их в сети случайно. Как подчеркнул парламентарий, санкции последуют только в случае умышленного поиска и использования запрещенной информации.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру