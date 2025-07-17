Боярский: Добропорядочный пользователь не почувствует на себе действие предлагаемых нововведений

Глава комитета по информационной политике Госдумы и депутат от Петербурга Сергей Боярский заявил, что обычным пользователям не стоит бояться штрафов за просмотр экстремистских материалов, если они встретят их в сети случайно. Санкции последуют только в случае умышленного поиска и использования запрещенной информации, подчеркнул парламентарий в своем Telegram-канале.

Боярский рассказал, что ему поступило множество вопросов о внесенных в Госдуму поправках, предполагающих введение штрафов за поиск экстремистских материалов, а также за рекламу сервисов по обходу блокировок. Депутат попробовал пояснить, как будет реализовываться этот проект в случае его принятия.

По словам, депутата проект касается только материалов, внесенных Минюстом в список запрещенных.

"Сейчас в нем находится порядка 5,5 тысяч таких материлов. Важный момент: в данном законопроекте речь идет только о них. Только о них и ни о каких других", - заявил Боярский.

Он также напомнил, что признанный экстремистским контент уже является запрещенным и блокируется соответствующими органами, поэтому в свободном доступе их быть не должно.

"Если вы случайно где-то что-то посмотрели без умысла, то никаких санкций не последует, - заявил депутат. - Речь идет только о намеренном поиске и использовании этих материалов".

Также по мнению Боярского, пользователям запрещенных соцсетей штрафы не грозят.

Кроме того, Сергей Боярский поспешил успокоить пользователей сервисов, позволяющих обходить блокировки в интернете. По его словам, запрет на рекламу этих сервисов вводится по аналогии с запретом на рекламу табака и алкоголя. Однако, употребление табака, к примеру, не запрещено, но оговаривается, что он вредит здоровью.

"Обычный, добропорядочный пользователь сети не почувствует на себе действие предлагаемых коллегами нововведений", - подытожил Боярский.

Напомним, 15 июля издание Forbes рассказало о внесенных на рассмотрение Госдумы поправках в Кодекс об административных правонарушениях. В случае принятия этого проекта может появиться новая статья о наказании за "поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним", в том числе с использованием сервисов VPN. За умышленный поиск в интернете материалов, внесенных в список экстремистских материалов, гражданам будут грозить штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей.

С критикой проекта выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а также представители фракции "Новые люди" в Госдуме. В повестке работы Госдумы на 17 июля значится рассмотрение этих поправок.

фото ЗАКС.Ру