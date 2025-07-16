Горячева предложила не штрафовать журналистов и юристов за поиск экстремистских материалов

Депутат Государственной думы от Петербурга Ксения Горячева ("Новые люди") раскритиковала внесенные в парламент поправки о штрафах за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам.

Парламентарий заявила, что борьба с экстремизмом безусловно должна вестись, "но методы должны быть пропорциональны угрозе".

"Ответственность должна наступать за общественно опасное поведение, а не за факт интереса или получения информации", - написала Горячева в своем Telegram-канале 16 июля.

Она также предложила закрепить в законе, в случае его принятия, исключения для исследователей, журналистов, юристов, преподавателей, студентов и технических специалистов. Кроме того, депутат выразила опасения, что запрет на использование средств обхода блокировок может навредить российской IT-отрасли.

Ранее ее коллега по фракции Владислав Даванков тоже высказался против принятия поправок о штрафах за поиск запрещенного контента в интернете. В беседе с изданием РБК он заявил, что депутаты от "Новых людей" не будут поддерживать этот проект.

Напомним, 15 июля издание Forbes рассказало о внесенных на рассмотрение Госдумы поправках в Кодекс об административных правонарушениях. В случае принятия этого проекта может появиться новая статья о наказании за "поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним", в том числе с использованием сервисов VPN. За умышленный поиск в интернете материалов, внесенных в список экстремистских материалов, гражданам будут грозить штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей.

фото: Telegram-канал Горячевой