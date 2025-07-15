Госдума приняла закон об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений

Депутаты Государственной думы 15 июля приняли во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориалов памяти погибших при защите Отечества, пишет "Коммерсантъ".

Документом вносятся изменения в статью 243.4 УК РФ, которая прежде устанавливала наказание только за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Теперь же уголовная ответственность последует и в случае осквернения указанных объектов.

Часть 1 статьи 243.4 УК РФ предполагает наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей или лишения свободы до трех лет. "При отягчающих обстоятельствах, в частности, если преступление было совершено группой лиц, с применением насилия, либо же осквернены были захоронения или памятники, относящиеся к событиям Великой Отечественной войны, наказание составит до пяти лет лишения свободы, а штраф — до пяти миллионов рублей", - поясняется на сайте Госдумы.

Законопроект был внесен правительством в нижнюю палату парламента в апреле 2025 года. В мае в поддержку ужесточения уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов высказывался первый замминистра юстиции Евгений Забарчук.

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