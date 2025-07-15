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Новости 15 июля 2025, 16:25

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений

фото ЗакС политика Госдума приняла закон об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений

Депутаты Государственной думы 15 июля приняли во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориалов памяти погибших при защите Отечества, пишет "Коммерсантъ".

Документом вносятся изменения в статью 243.4 УК РФ, которая прежде устанавливала наказание только за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Теперь же уголовная ответственность последует и в случае осквернения указанных объектов.

Часть 1 статьи 243.4 УК РФ предполагает наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей или лишения свободы до трех лет. "При отягчающих обстоятельствах, в частности, если преступление было совершено группой лиц, с применением насилия, либо же осквернены были захоронения или памятники, относящиеся к событиям Великой Отечественной войны, наказание составит до пяти лет лишения свободы, а штраф — до пяти миллионов рублей", - поясняется на сайте Госдумы.

Законопроект был внесен правительством в нижнюю палату парламента в апреле 2025 года. В мае в поддержку ужесточения уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов высказывался первый замминистра юстиции Евгений Забарчук.

фото ЗАКС.Ру


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