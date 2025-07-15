Госдума приняла в третьем чтении закон о защите религиозных символов

Депутаты Государственной думы 15 июля приняли во втором и третьем чтении законопроект о защите религиозных символов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях". На рассмотрение в Госдуму его внесла группа из 55 депутатов разных фракций. В числе авторов есть и представители Петербурга: Вячеслав Макаров, Сергей Миронов, Михаил Романов и Виталий Милонов. Принятый закон запрещает использовать в СМИ, интернете и рекламе изображения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения без соответствующей им символики. Исключение сделано для архивных изображений таких зданий, сделанных в период, когда религиозные символы на них отсутствовали. Но в этих случаях должно быть прописано указание на конкретный исторический период.

Напомним, отсутствие религиозных символов, в частности, крестов, на некоторых изображениях храмов начали обсуждать особенно активно в 2025 году. Одними из первых законопроект о защите религиозных символов на изображениях подготовили депутаты Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник, Анастасия Мельникова и Денис Четырбок. Их инициатива была внесена в городской парламент в апреле 2025 года. Позже петербургские депутаты отказались от рассмотрения своего предложения в связи с внесением в Госдуму похожего законопроекта. Павел Крупник тогда пояснял, что авторство инициативы для него не так важно, как то, что закон о защите религиозных символов будет рассмотрен на федеральном уровне в более сжатые сроки.

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