В ЗакСе озаботились сохранением символики на изображениях культовых объектов

Депутаты Законодательного собрания подготовили федеральную инициативу о правилах изображения различных религиозных объектов, следует из информации на сайте городского парламента. Храмы, мечети и синагоги следует рисовать с сохранением религиозной символики, полагают авторы законопроекта.

Поправки вносятся в действующий закон "О свободе совести и о религиозных объединениях". Подписи под документом поставили депутаты от "Единой России" Павел Крупник, Анастасия Мельникова и Денис Четырбок.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что "неотъемлемой частью" религиозных сооружений является символика, обозначающая их принадлежность к определенной вере. При этом в детских книгах, брошюрах о путешествиях и на муралах на стенах домов можно встретить изображения храмов без религиозной символики, отмечают единороссы.

"Православные храмы не должны по каким-либо причинам изображаться без своего главного символа — креста. Ровно так же, как и изображение мечети не должно быть без полумесяца, а изображение синагоги не должно размещаться без звезды Давида, если на указанных сооружениях имеется соответствующая религиозная символика", — говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Месяцем ранее Крупник обратился к помощнику президента Владимиру Мединскому с просьбой разобраться с вопросами изображения религиозной символики. При этом он отметил, что "в православной стране православные храмы не должны по каким-либо причинам изображаться без своего главного символа — креста".

В октябре 2023 года Центробанк приостанавливал выпуск новых тысячерублевых купюр из-за необходимости доработки дизайна. Перед этим в СМИ появлялись сообщения о том, что на банкнотах была изображена Дворцовая церковь в Казани без креста.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру