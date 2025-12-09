Малькевич принял участие в заседании СПЧ с участием Путина

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич присутствует 9 декабря на заседании Совета по правам человека с участием президента Владимира Путина, о чем сам сообщил в своем Telegram-канале. В состав СПЧ он вошел годом ранее.

"Сегодня работаю здесь", — написал парламентарий и поделился ссылкой на Telegram-канал Кремля.

На кадрах трансляции видно, что вместе с Малькевичем участие в заседании принял кинорежиссер Александр Сокуров.

Ежегодное заседание СПЧ приурочено к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря. Встреча проходит в формате видеоконференции, Путин выступил с приветственным словом в ее начале. В своей речи он перечислил вопросы повестки дня, упомянув поддержку участников СВО, семей с детьми, обеспечение занятости и реабилитации инвалидов и вопросы использования современных технологий.

Малькевич вошел в состав СПЧ в соответствии с указом президента от 4 декабря 2024 года. Перед этим, в сентябре, он получил мандат депутата ЗакСа в результате проведенных довыборов по 18-му округу. В октябре 2025 года Малькевич стал фигурантом дела о хищении денег телеканала "Санкт-Петербург", который он возглавлял в 2021-2023 годах. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сам депутат заявил в связи с выдвинутыми обвинениями, что "никогда не брал у государства".

Андрей Казарлыга / Фото: трансляция Кремля