8 декабря 2025, 15:07

Панов получил награду комитета по внешним связям

Депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов ("Новые люди") удостоился премии комитета по внешним связям "Золотой лев", рассказали в ведомстве 8 декабря. Парламентария наградили в номинации "За эффективное сотрудничество в работе по продвижению экспортного потенциала Санкт-Петербурга".

"Дмитрий Панов активно поддерживает комитет по внешним связям Санкт-Петербурга в работе по развитию сотрудничества с КНР, способствует активизации торгово-экономического сотрудничества, увеличению экспортных поставок продукции Санкт-Петербурга в Китай", — рассказали в комитете.

В качестве примеров деятельности депутата в этом направлении были упомянуты поездки петербургских делегаций в КНР, предпринятые в 2024 и 2025 годах. Также чиновники отметили роль Панова в создании информационных центров Петербурга в Наньнине и Циндао.

В Заксобрании Панов возглавляет постоянную комиссию по инвестициям. Кроме того, в Петербурге он занимает пост председателя регионального отделения "Деловой России". В июле он обращался к вице-губернатору Борису Пиотровскому с предложением привлечь 10 китайских блогеров-миллионников к продвижению Петербурга как популярного туристического направления. При этом он ссылался на опыт Москвы, где в мае блогер Ян Жуньсинь привлекалась к освещению  ярмарки "Сделано в России" и обеспечила в в ходе стрима продажу товаров на 1 млрд рублей. Идея нашла поддержку в Смольном, позже рассказал парламентарий.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по внешним связям


