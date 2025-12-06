Иноагентам и сенаторам в Петербурге запретят наблюдать за референдумами

В Петербурге иноагентов и сенаторов собрались лишить права участвовать в референдумах в качестве наблюдателей, соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Законодательного собрания. Инициатива призвана привести городское законодательство в соответствие с федеральным, отмечается в пояснительной записке.

Изменения вносятся в законы "О референдуме Санкт-Петербурга" и "О местном референдуме в Санкт-Петербурге". Авторы предлагают внести поправки, отменяющие возможность присутствия на участках референдума иностранных наблюдателей.

Кроме того, расширяется список россиян, которые не могут участвовать в референдуме в качестве наблюдателей. Речь здесь идет о членах Совета Федерации и о лицах, признанных иностранными агентами, а также о внесенных в список причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Согласно федеральному законодательству, признанные иностранными агентами лица лишены возможности участвовать в проведении референдума.

В Петербурге в последние годы выдвигались предложения о референдумах по запрету самокатов и по запрету высотного строительства. Обе инициативы были отклонены Горизбиркомом из-за претензий к предъявленным документам. Противники самокатов дошли до Верховного суда, однако и там получили отказ. Представители градозащитного сообщества, выступающие против башен "Газпрома", подали документы в ГИК в конце ноября. Отказ комиссии последовал 4 декабря.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру