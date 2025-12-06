Амосов анонсировал внесение поправок о зеленых зонах в Петербурге

Поправки в действующий закон "О благоустройстве в Санкт-Петербурге" могут поступить на рассмотрение Законодательного собрания в начале 2026 года, сообщил 6 декабря депутат Михаил Амосов на второй по счету конференции о будущем зеленых зон. Речь шла о предложениях, подготовленных по итогам предыдущей конференции, состоявшейся в январе.

Предлагаемые изменения касаются возможности гарантии участия горожан в обсуждении проектов благоустройства зеленых зон, упрощения процесса установки урн и скамеек, установления норм о "временном благоустройстве" территорий по аналогии со сквером у Невской ратуши, а также о законодательном оформлении статуса городских лесопарков. В апреле ЗакС организовал рабочую группу для проработки этих вопросов под руководством вице-спикера Николая Бондаренко. По словам Амосова, предложения были представлены вице-губернатору Евгению Разумишкину и теперь изучается в Смольном.

— Мы ждем следующей встречи и, я думаю, что в конце этого года, а скорее всего, в начале следующего года, то есть описав круг ровно в 12 месяцев, мы выйдем на обсуждение этого законопроекта, — выразил надежду Амосов, отметив, что беседа с Разумишкиным вышла "очень благоприятной".

Вопрос упрощения установки малых архитектурных форм заинтересовал присутствовавшую на конференции депутата Наталию Астахову. В своем выступлении Амосов приводил пример о том, как к нему обратилась пожилая жительница с просьбой помочь с установкой дополнительных скамеек в Пискаревском парке. При этом он отметил, что сейчас по регламенту для этого требуется подготовка отдельного проекта, стоимость которого может оказаться выше стоимости самой скамьи. Астахова на это возразила, что в таких вопросах часть жителей может быть против изменений благоустройства.

— Когда к нам обращаются по установке, например, скамеек, то одни люди хотят скамейку, а другие нет. Когда одна бабушка попросила скамейку, это не значит, что мы должны тут же поставить, потому что она хочет. А потом выяснится, что 95 % этого не хотят. А бывают еще такие ситуации, когда сами люди хотят скамейку, <...> мы ставим скамейки, на примере муниципалитетов, а потом эти же люди приходят и говорят: "Уберите, там собираются асоциальные личности, мы просто устали", — высказалась она и попросила коллегу поделиться видением решения подобной проблемы.

Амосов в ответ заявил, что в случае с установкой нестационарных МАФ могут случаться ошибки, но они поправимы. Идея заключается в том, чтобы упростить возможность установки нестационарных объектов, которые, при желании, можно будет убрать. В качестве примера он вместо скамеек обратился к установке полусфер для защиты газона от неправильной парковки.

— Довольно глупо выглядит ситуация, когда, например, я обращаюсь в муниципалитет по просьбе жителей определенного дома, которые говорят "Пожалуйста, защитите наш газон от паркующихся машин, потому что мы хотим, чтобы вы здесь поставили две полусферы". Они [полусферы] стоят там, не знаю, 10 тысяч [рублей]. А проект — 100 тысяч, понимаете? Или, там, 300 тысяч. Я думаю, это же неправильно. Вот мы хотим вот это упростить. Если эти полусферы потом будут мешать кому-то жить, к этому вопросу можно вернуться, — высказался он и отметил, что соответствующее решение должно приниматься различными органами власти, от муниципалов до районных администраций.

Первая конференция по вопросу о будущем зеленых зон Петербурга состоялась 25 января. По итогам мероприятия стало известно о планах подготовки трех поправок в сфере благоустройства.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру