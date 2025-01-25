В Петербурге подготовят три законопроекта на тему благоустройства и ЗНОП

Три региональные законодательные инициативы в сфере благоустройства готовятся сейчас в Петербурге, стало известно в ходе состоявшейся 26 января конференции о будущем зеленых зон города. Одну из них под занавес мероприятия представил депутат Заксобрания Михаил Амосов.

О первой идее, касающейся законодательных гарантий участия граждан в обсуждении проектов благоустройства, рассказал эксперт комиссии ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Юрий Курикалов. Спикер отдельно уточнил, что пока документ еще не готов и находится в стадии разработки.

— Законодательство Санкт-Петербурга не предусматривает проведения никаких общественных обсуждений и никаких мероприятий и, скажем, общественного участия в благоустройстве,— начал свое выступление эксперт.

В своем выступлении Курикалов представил схемы взаимодействия граждан с чиновниками. Суть инициативы, по его словам, сводится к возможности проведения слушаний по программам и планам в сфере благоустройства.

Вторая инициатива касалась законодательного оформления отдельного статуса для городских лесопарков. По мысли экс-депутата МО "Гражданка" Анастасии Лапшангской, он мог бы быть промежуточным между зелеными насаждениями общего пользования (ЗНОП) и особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). Это, по ее мнению, позволило бы лучше оберегать существующие природные зоны и существующие в них растения.

Лапшангская уточнила, что название "городской лесопарк" для подобных зеленых зон не окончательное и, возможно, в дальнейшем удалось бы подобрать более подходящий термин. "Возможно, здесь есть проблема в формулировке. Потому что слово "лесопарк" <...> уже используется. Возможно, что как раз это слово использовать не нужно", — предположила она и добавила, что, в таком случае, требуется подобрать новый термин.

Публика немедленно оживилась. Несколько человек поочередно выдвинули свои предложения, однако к каждому из них нашлись встречные замечания.

Наконец, третий проект касался создания зон "временных ЗНОП". Как рассказал в своем выступлении Амосов, инициативой предлагается позволить создание зеленых зон на территориях, выделенных под иной вид использования, но пока простаивающих. В качестве примера он, среди прочего, привел участок на Кушелевке, где зарезервирован участок под строительство многоэтажного паркинга. По мнению депутата, в ближайшее время никаких сооружений на этой территории не появится, и потому можно было бы на время обустроить там зеленую зону для местных жителей.

— Мы понимаем, что этих паркингов не будет еще, наверное, десятилетия. Возникает вопрос: так, может быть, мы скажем городскому правительству, что здесь можно что-то делать, что можно тратить деньги на благоустройство. Ну пусть здесь не будет крупномерных деревьев, но, тем не менее, пусть что-то появится, какие-то кусты, газоны, скамейки, еще что-то, — поделился идеей Амосов.

Депутат уточнил, что разговаривал о возможности создания временной зеленой зоны с жителями Кушелевки, и те выражали поддержку идее. В качестве еще одного примера он привел решение городских властей о создании сквера поблизости от "Невской ратуши". На этом месте запланировано строительство в будущем вестибюля станции метро, однако пока что на территории организовали зеленую зону для жителей Центрального района.

Также в ходе конференции Амосову передали обращение с призывом инициировать отмену регионального закона "О благоустройстве" вместе с двумя постановлениями Смольного.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру