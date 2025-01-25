На конференции по зеленым зонам призвали к отмене закона о благоустройстве

На конференции о будущем зеленых зон Петербурга, организованной Движением демократического обновления, прозвучало требование инициировать отмену регионального закона "О благоустройстве" вкупе с постановлением Смольного № 961, регламентирующим правила благоустройства в городе, и постановлением № 836, касающимся госуправления в сферах благоустройства и дорожного хозяйства. Инициативу с места озвучила защитница парка Академика Сахарова Наталья Самерсова, ее предложение было встречено аплодисментами со стороны участников мероприятия.

В своем обращении к выступающим Самерсова заявила, что выступает, в том числе, от лица защитников других зеленых зон. "Когда мы обращаемся в администрацию, нам всегда чиновники говорят [про] 961-е постановление. Поэтому, проанализировав основные законодательные акты по поводу благоустройства, <...> по результатам проведенного анализа установлено, что содержащиеся в указанных нормативных актах предложения не обеспечивают права граждан на благоприятную окружающую среду", — заявила петербурженка.

Вслед за этим Самерсова зачитала обращение, адресованное депутату Заксобрания Михаилу Амосову и комиссии ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. В числе озвученных требований оказались законодательное закрепление соучаствующего проектирования, проведение творческого конкурса для проектировщиков благоустройства, внесение комитета по природопользованию в список органов власти, согласовывающих проекты благоустройства, а также законодательное закрепление независимой экспертизы в сфере благоустройства и соответствия подготовки освещения нормам СанПиН.

Собравшиеся встречали каждое озвученное предложение аплодисментами и одобрительными выкриками. После выступления Самерсова предоставила принесенное обращение желающим на подпись. Вокруг бумаги выстроилась очередь.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру