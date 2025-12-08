ЗакС направит в Минэкономразвития предложения по работе роботов-курьеров

Депутаты Законодательного собрания Петербурга направят в Минэкономразвития предложения по регулированию работы роботов-доставщиков (роверов), сообщила пресс-служба городского парламента. Документ подготовят по итогам заседания комиссии по транспорту, которое состоялось 8 декабря. Участники обсудили вопросы, связанные с правилами работы механизированных курьеров.

Как отметил в своем telegram-канале глава комиссии Алексей Цивилев, среди них классификация роверов в Правилах дорожного движения, механизмы фиксации ДТП с участием роботов, требования к их идентификации, вопросы ответственности операторов роверов в случае аварий, а также особенности эксплуатации устройств при узких тротуарах, снеге и высокой пешеходной нагрузке. По его словам, задача эксперимента состоит не только в том, чтобы запустить роботов по улицам Петербурга, но и сформировать нормы их работы.

"Согласились, что выход роверов в центр города пока невозможен — не только из-за инфраструктурных ограничений, но и из-за отсутствия правовой определенности", — подвел итоги Цивилев.

Также парламентарии обсудили, за чей счет должны утилизироваться аккумуляторы роботов, кто несет ответственность за содержимое доставщиков и вопросы антитеррористической защищенности горожан. Отдельной темой стал финансовый аспект — в частности, за чей счёт будет создаваться специальная разметка для роверов. При обсуждении депутаты отметили, что "Яндекс" не платит налоги в городскую казну.

С 24 ноября в рамках эксперимента 14 роботов "Яндекса" развозят заказы в пяти локациях Приморского района. За три недели они выполнили 661 доставку. Зампред комитета по транспорту Александра Бахмутская сообщила, что при скорости ровера около 4 км/ч среднее время доставки составляет 18,5 минуты. За время эксперимента с участием роботом не было ни одной аварии, уточнила чиновница.

В мае "Яндекс" направил в Минэкономразвития проект экспериментального правового режима для роботов-доставщиков. Документ должен определить разрешенную скорость движения для механизированных курьеров, введет обязательные номера и QR-коды на их корпусах. На случай ДТП предложили ввести механизм оформления аварии и обязательную страховку на 500 тысяч рублей.

В августе "Коммерсантъ" сообщал о планах Минэкономразвития принять постановление о проведении экспериментального правового режима для роботов-доставщиков. Документ опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 12 августа. Среди прочего предлагается ограничить лимит скорости механизмов до 25 км/ч, ввести для них страховку и прописать алгоритмы в ПДД. Также среди обязательных требований флажок красного цвета, максимальный вес не более 120 килограммов и максимальная мощность двигателя не более 4 кВт. В случае принятия постановления роверы могут появиться в 37 регионах страны.

Кирилл Дудров / Фото: сайт Законодательного собрания