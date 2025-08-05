"Супер Лента" начнет доставлять товары роботами-курьерами в Мурино

Торговая сеть "Супер Лента" вместе с "Яндекс.Едой" запускает доставку товаров роботами-курьерами, сообщила пресс-служба компании 5 августа. Доставка роверами станет доступной в двух городах России – в Москве и Мурино.

Пока что в проекте задействованы магазинов в столице и два – в Ленобласти. Клиенты смогут отследить доставку в приложении "Яндекс.Еда". Когда робот доедет до нужного адреса – покупатель получит уведомление.

Отмечается, что радиус работы ровера будет составлять два км от торговой точки. Время доставки роботом-курьером будет составлять от 30 минут после оформления заказа, а плата за доставку взыматься не будет. Максимальный вес заказа, который сможет привезти ровер, - 20 кг.

Впервые роботы-доставщики появились в Мурино в 2021 году. Сейчас доставку продуктов и заказов еды при помощи роверов в городе осуществляет сервис "Яндекс.Еда". В 2022 году о планах запустить доставку роботами-курьерами также заявляла "Почта России". Как тогда уточнили в компании, подобную систему они также опробовали в Мурино.

Напомним, в мае стало известно, что "Яндекс" направил в Минэкономразвития проект нового экспериментального правового режима (ЭПР) роботодоставки. В компании отмечали, что он необходим для расширения бизнеса рободоставки еще на 20 регионов, в том числе Петербург.

Анастасия Луценко, фото: unsplash