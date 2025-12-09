Губернатор внес в ЗакС проект закона о гарантиях медпомощи на 2026-2028 годы

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания законопроект о территориальной программе бесплатной медицинской помощи в Петербурге, обратил внимание ЗАКС.Ру. Глава города попросил депутатов рассмотреть инициативу "в первоочередном порядке", следует из сопроводительной документации к инициативе.

Стоимость территориальной программы в 2026 году составит 309,1 млрд рублей, что на 19,6 млрд превышает ее стоимость в 2025 году. Более половины от этой суммы (180,6 млрд рублей) придется на территориальную программу обязательного медицинского страхования.

"Подушевые нормативы на 2026 год составят: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга — 22 688,65 руб., за счет средств ОМС — 29 393,73 руб.", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В 2026 году в территориальной программе будут участвовать 411 медицинских организаций Петербурга. В перечень бесплатных препаратов для амбулаторного лечения войдут 909 наименований лекарственных средств, отпускаемых бесплатно, и 33 препарата, отпускаемых за полцены. Кроме того, в программе впервые установлены нормативы медицинской помощи и финансовых затрат для консультаций с применением телемедицинских технологий, на дистанционное наблюдение за состоянием здоровья больных диабетом и артериальной гипертензией), а также на вакцинацию пожилых граждан для профилактики пневмококковых инфекций и на трансплантацию почки.

На прошлой неделе Заксобрание приняло в третьем чтении закон о бюджете территориального фонда обязательного страхования на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. В 2026 году бюджет ТФОМС составит 193 млрд рублей, к 2028 году он должен будет увеличиться до 220,53 млрд рублей. Документ направлен на подпись губернатору.

