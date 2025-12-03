Парламент утвердил закон о бюджете петербургского ТФОМС на 2026 год

Заксобрание Петербурга 3 декабря в третьем, окончательном чтении приняло бюджет территориального фонда обязательного страхования на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Бюджет ТФОМС в 2026 году составит 193 млрд рублей. Документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову.

Согласно утвержденному плану, бюджет фонда в 2027 году составит 207,22 млрд рублей, а в 2028 году — 220,53 млрд рублей. В основном поступления в фонд идут из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. На него приходится 83,1% всех поступлений.

"Бюджет Фонда на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов сбалансирован по доходам и расходам. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Фонда проектом закона не предусмотрено", — говорится в пояснительной записке к законопроекту о бюджете ТФОМС.

В конце ноября губернатор Петербурга подписал закон о бюджете города на 2026 год. В администрации в следующем году ждут доходы в размере 1,462 трлн рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру