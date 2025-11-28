Беглов подписал бюджет Петербурга на 2026 год

Губернатор Александр Беглов 28 ноября подписал закон о бюджете Петербурга на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщили в Смольном. Чиновники из городского правительства ожидают доходы в следующем году на уровне 1,462 трлн рублей. Расходы составят 1,651 трлн рублей. По планам Смольного, доходы города смогут перешагнуть отметку в полтора триллиона рублей в 2027 году. Согласно утвержденному документу, поступления в казну составят 1,569 трлн рублей. В среднем доходы Петербурга в течение трех лет будут увеличиваться на 7%. К 2030 году городские власти стремятся заработать более 2 трлн рублей.

"Бюджет следующих трёх лет — это бюджет социальной ответственности и уверенного развития. Ключевой задачей при его формировании было обеспечить стабильное поступление средств для финансирования всех обязательств и программ развития", — цитирует губернатора пресс-служба городской администрации.

Проект бюджета на предстоящую трехлетку принят Законодательным собранием 26 ноября. В ходе рассмотрения в документ внесли 20 поправок от депутатского корпуса и одну поправку от губернатора Беглова.

Ранее в этот день губернатор подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год. С учетом поправок доходы города в текущем году составят 1,406 трлн рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру