Тихонова поинтересовалась затратами на ДМС для губернатора и чиновников

Глава петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова заинтересовалась объемами бюджетных ассигнований на добровольное медицинское страхование для губернатора и членов городского правительства в 2026 году. В своем Telegram-канале она опубликовала 17 декабря копии обращений на имя спикера Законодательного собрания Александра Бельского и главы комитета финансов Светланы Енилиной с соответствующими вопросами.

У Бельского Тихонова поинтересовалась объемом запланированных ЗакСом средств на ДМС "лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, а также в установленных случаях членов их семей, на 2026 год". В формулировке запроса Енилиной, помимо перечисленного спектра должностей, также фигурирует губернатор Петербурга.

В опубликованном посте Тихонова отметила, что новость о выделении средств на ДМС губернатора и должностных лиц Петербурга "до сих пор обсуждается в городе". О полученных ответах на свои запросы она пообещала сообщить в своих соцсетях.

"Дополнительное медицинское обслуживание необходимо работникам образовательных, медицинских и социальных учреждений, а доходы чиновников вполне позволяют получить медицинскую услугу и платно", — отдельно поделилась мнением Тихонова.

Закон о выделении средств на ДМС для руководства Петербурга был принят во втором и третьем чтении 26 ноября. Первоначально законопроект касался сугубо вопросов госслужбы, однако внесенные после первого чтения поправки существенно изменили его содержание, что отразилось и на смене названия документа. Губернатор Александр Беглов подписал принятый закон уже на следующий день, 27 ноября. Помимо служащих, на получение медицинских услуг по ДМС в ряде случаев смогут претендовать и члены их семей.

Андрей Казарлыга / Фото: "Справедливая Россия"