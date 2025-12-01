С начала года казна Петербурга получила 1,255 трлн рублей

По состоянию на 1 декабря поступления в бюджет Петербурга составили 1,255 трлн рублей, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников. Это 89 % от плана на 2025 год с учетом корректировки. Расходы казны в январе — ноябре составили 1,213 трлн рублей, что соответствует 81 % от запланированной на год суммы.

"Собственные (налоговые и неналоговые) доходы составили 1 219 млрд рублей. Темп роста доходов относительно аналогичного периода 2024 года составляет 105 %", — подчеркнул Корабельников.

Из общей суммы доходов 850 млрд рублей принесли бюджету поступления от налога на доходы физлиц и налога на прибыль организаций. В частности, НДФЛ принес городу 519 млрд рублей. Еще 111 млрд пришлось на доходы от специальных налоговых режимов для малого бизнеса, 99 млрд — на поступления от имущественных налогов, а 44 млрд рублей принесли акцизы.

К началу ноября доходы Петербурга равнялись 1,149 трлн рублей, а расходы — 1,089 трлн рублей.

На прошлой неделе губернатор Александр Беглов подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год. Согласно изменениям, доходы казны к концу декабря должны составить 1,406 трлн рублей, а расходы — 1,507 трлн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру