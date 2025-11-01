За десять месяцев 2025 год в бюджет Петербурга поступил 1,149 трнл рублей

Доходы Петербурга за период с январь по октбярь 2025 года составили 1,149 трлн рублей, что составляет 86,5% от годового плана, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников 1 ноября. Расходы города составили 1,089 трлн рублей – 72,8% от плана.

Объем собственных доходов города составил 1,117 трлн рублей. Из них более половины, 69% сформированы за счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций.

Сейчас на рассмотрении Законодательного собрания Петербурга находится законопроект о корректировке бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно документу, доходы города составят 1,406 трлн рублей, что на 77,7 млрд рублей больше утвержденного плана. Второе чтение законопроекта состоится 12 ноября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру