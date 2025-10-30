БФК одобрил поправку губернатора к корректировке бюджета на 2025 год

Поправка губернатора ко второму чтению корректировки бюджета на 2025 год получила одобрение бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания, сообщил 30 октября глава БФК Денис Четырбок. О внесении поправки стало известно накануне днем.

"Бюджетно-финансовый комитет поддержал поправку губернатора к корректировке бюджета на 2025-2027 годы", — написал Четырбок в своем telegram-канале.

Предполагается, что доходы казны увеличатся еще на 18,2 млрд рублей относительно изначального плана корректировки, а всего доходная часть прибавит 77,7 млрд рублей. Увеличение финансирования расходов при этом составит 15,7 млрд, а дефицит, наоборот, уменьшится на 21,8 млрд рублей. В результате доходы казны после корректировок составят 1,406 трлн рублей, расходы — 1,507 трлн рублей, а дефицит — 101,2 млрд рублей.

Дополнительные средства предполагается перечислить по ряду направлений. Как отметил Четырбок, на льготное лекарственное обеспечение добавят 1,35 млрд рублей, на зарплаты бюджетникам — 1,32 млрд, на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями — 145,8 млн рублей, а на сохранение жилых домов со статусом объектов культурного наследия — 30,6 млн рублей.

Второе чтение корректировки бюджета состоится 12 ноября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру