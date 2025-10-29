Беглов представил проект бюджета депутатам ЗакСа

Фото: ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании состоялось первое чтение проекта бюджета Петербурга на предстоящую трехлетку. В этот день здесь собрались, кроме депутатов, коллеги Беглова из Смольного и другие высокопоставленные гости. Как прошел доклад губернатора — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Выступление Беглова

Традиционный доклад губернатора Александра Беглова перед депутатами Заксобрания о планируемом бюджете Петербурга был посвящен развитию города по десяти приоритетным направлениям. Это "Мегапроекты XXI века", "Удобный общественный транспорт", "Развитие метрополитена", "Комфорт и уют в городе", "Передовая промышленность и развитие предпринимательства", "Наука и новые технологии", "Все возможности — детям", "Здоровье петербуржца", "Забота о людях серебряного возраста" и "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры". Всего расходная часть бюджета на 2026 год составит 1,642 трлн рублей при доходах в 1,454 трлн рублей.

— Рост бюджета обеспечивается в сложных условиях планового охлаждения экономики. Это говорит о стабильности нашей финансовой системы и устойчивости экономики города, — заявил Беглов с трибуны Большого зала Мариинского дворца.

За спиной у Беглова во время этой фразы показали слайд с данными о росте доходов города за десять лет. В 2018 году, когда Беглов стал врио главы города, поступления в казну составляли 580 млрд рублей. К 2028 году, по замыслу Смольного, они вырастут почти в три раза, до 1,699 трлн рублей. Более глобальная цель правительства города заключается в том, чтобы достичь двух триллионов рублей к 2030 году.

Послушать Беглова приехали депутаты Государственной думы от Петербурга: Виталий Милонов, Михаил Романов, Николай Цед, Александр Тетердинко, Сергей Боярский, а также Оксана Дмитриева и Юрий Петров.

Гость, заслуживающий отдельного внимания, — полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Это было его первое появление перед депутатами Заксобрания в статусе полпреда.

Также рядом с губернатором находились члены правительства города. Без дела они не сидели. После завершения доклада Беглов делегировал некоторым из них право отвечать на поступающие от депутатов вопросы.

















О чем спрашивали депутаты

Глава фракции "Единая Россия" Павел Крупник задал вопрос о возможности увеличения бюджетных ассигнований на развитие благоустройства и городской среды, которые в том числе могут получить муниципальные образования. Единороссы готовы подготовить соответствующую поправку ко второму чтению проекта бюджета. Беглов в ответ заявил, что создание современных общественных пространств является одной из приоритетных задач города.

Лидер фракции КПРФ Ирина Иванова спросила Беглова, целесообразны ли затраты города на мегапроекты, реализуемые в Петербурге, с учетом большого, по ее мнению, дефицита. Также она спросила, как это скажется на экономике Северной столицы в дальнейшем.

— Целесообразны, — ответил Беглов на первый вопрос. Следом он начал благодарить президента Владимира Путина за поддержку крупных проектов.

Упоминанием нынешнего лидера государства губернатор не ограничился. "Когда Петр I строил наш город, все тоже приходили и говорили о целесообразности тех проектов, которые реализовывались на территории будущего города, — принялся рассуждать он. — Тем не менее, наш город был построен. Это сегодня жемчужина не только для нашей страны, но и для всего мира. Продолжая дело Петра I, нужно задумываться не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем дне".

Руководитель фракции ЛДПР Павел Иткин интересовался, заложены ли в бюджете Петербурга средства на развитие социальной инфраструктуры для занятий спортом в шаговой доступности. Губернатор заявил, что эти средства, разумеется, есть. Также он напомнил, что власти запускают в каждом районе "серебряные центры", где люди пожилого возраста смогут также заниматься физической активностью. Более точные пояснения дала Наталья Чечина, которая курирует социальную политику. Отметим, спорт находится в зоне ответственности вице-губернатора Бориса Пиотровского, которого в этот день корреспондент ЗАКС.Ру на заседании не заметил.

Глава фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов посвятил свой вопрос единому тарифу на электрички, курсирующие по маршрутам внутри границ Петербурга. Депутат спросил, на каком этапе находится инициатива. Отметим, неделей ранее депутаты в первом чтении поддержали проект закона о введении такого механизма. Беглов заявил, что город заинтересован в таком способе оплаты. Городские власти работают в этом направлении совместно с РЖД.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов поинтересовался, какой рост доходов ожидает городской бюджет с учетом текущих инфляционных ожиданий. Губернатор заявил, что финансовый блок использует множество инструментов для поддержания экономики. Также он отметил важность инвестиций в экономику города.

— Мы делали все возможное, чтобы инвесторам было очень выгодно работать в Санкт-Петербурге. Для них были созданы соответствующие условия. Мы принимали различные нормативно-правовые документы, изменения в наше законодательство. Безусловно, конечно, нужно работать и ухаживать за инвестором, как садовник за деревом. Чем больше ухаживаешь — тем больше плодов и получаешь, — рассказал Беглов.

Один из самых волнующих вопросов озвучила лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Марина Шишкина. Она попросила градоначальника назвать точные сроки, когда в Петербурге появятся новые станции метро. Губернатор решил вновь рассказать историю петербургского метростроения. Он уже говорил об этом, когда представлял планы по расходам города на развитие метрополитена. Беглов вспомнил про банкротство "Метростроя", старые проходческие щиты и сотрудников отрасли, которые по восемь месяцев жили без зарплаты. Сейчас большинство вопросов решены, однако, пожаловался губернатор, большинство земель, на которых должны располагаться депо и вестибюли метро, находятся в частной собственности. Но и с этой задачей власти разбираются. Говорить о конкретных планах он поручил вице-губернатору Николаю Линченко.

Получив слово, тот заявил, что до конца 2025 года планируется завершить строительно-монтажные работы на двух станциях строящейся шестой линии метрополитена — "Путиловской" и "Юго-Западной". По заявлению Линченко, сейчас "полным ходом" идут работы по проектированию выхода из станции "Театральная" и второго выхода со станции "Лиговский проспект — 2", обращенного к планируемому терминалу ВСМ. Появиться выход, по его словам, должен будет в 2028 году.

— По сроку у нас ориентир такой: 2029 год — <...> будет введены в эксплуатацию две станции метро, это "Богатырский проспект" и "Каменка". <...> И четыре станции метро "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная", собственно, "Обводный — 2", которые будут введены в эксплуатацию в 2030 году ориентировочно, — обозначил вице-губернатор.

Более точных сроков Линченко не назвал. Не упомянул он и о сроках строительства выхода с "Театральной". В презентации, которая сопровождала выступление Беглова, в этом случае был указан 2029 год.

Проект бюджета принят в первом чтении большинством голосов. Только две депутатов проголосовали "против". Не стали поддерживать документ члены фракции "Яблоко". Второе чтение проекта бюджета на 2026 год состоится 19 ноября. В окончательном, третьем чтении документ рассмотрят 26 ноября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру