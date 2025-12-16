Первая ассамблея послов культуры БРИКС состоялась в петербургском ЗакСе

В Мариинском дворце прошла первая по счету ассамблея послов культуры стран БРИКС, участники которой подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в Законодательном собрании Петербурга 16 декабря. Места за столом заняли представители генконсульств Индии, Китая и Белоруссии, а также эксперты, деятели культуры и представители власти.

Темой мероприятия стало укрепление культурного сотрудничества в эпоху многополярного мира. Депутат Вера Сергеева зачитала участникам приветствие спикера ЗакСа Александра Бельского. В нем председатель, среди прочего, назвал ассамблею "новой представительной площадкой" для обсуждения вопросов укрепления сотрудничества в целях устойчивого развития.

"Идея национального единства, основанная на уважении к культурному многообразию, является ключевым государственным приоритетом", — выразил мнение Бельский.

Сам Бельский в понедельник и вторник принимал участие в работе Совета законодателей в Москве. В частности он представил законопроект об освобождении от транспортного налога судов, которые используются в качестве музеев. Комиссия совета идею поддержала.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания