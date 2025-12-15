Правообладателей линейных объектов могут лишить права инициативы в вопросах КРТ

Правообладателей линейных объектов могут вычеркнуть из списка потенциальных инициаторов сделок по комплексному развитию территорий, законопроект об этом внес на рассмотрение Законодательного собрания губернатор Александр Беглов. Также проект содержит в себе ряд иных предложений.

Поправки вносятся в действующий закон Петербурга "О порядке заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости". Сейчас документ предлагает понимать под правообладателем лицо с правами на землю или недвижимость в границах комплексного развития территории, включая получивших их от государства на правах аренды или в безвозмездную собственность. Губернатор предложил вывести из этого определения правообладателей линейных объектов, то есть линий электропередач, трубопроводов, дорог и иных подобных объектов.

Также законопроект увеличивает с 5 до 14 дней срок передачи заявления о включении в программу КРТ в профильную комиссию после проверки на соответствие требованиям. Сама комиссия может получить право по собственной инициативе продлевать срок подготовки условий договора на срок до 30 рабочих дней. Сейчас подобное возможно лишь с подачи правообладателя.

Срок подписания и представления в уполномоченный орган готового договора хотят установить на 60 днях с момента отправки договора правообладателю. Сейчас на это дается 10 рабочих дней со времени получения бумаг.

О планах корректировки закона стало известно еще в июне, когда документ выложили на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру