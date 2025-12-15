"Яблоко" предложило передавать равнозначное жилье участникам КРТ

Фракция "Яблоко" в Законодательном собрании разработала поправки в городской закон о комплексном развитии территорий для его усовершенствования, сообщили 15 декабря в региональном отделении партии. Среди прочего, авторы предлагают закрепить в норме положение о равнозначности новой квартиры старому жилью, а также вносят иные корректировки.

"Яблочники" предложили уточнить, что жилая площадь и количество комнат в новой квартире должны быть не меньше, чем в старой, а ее общая площадь должна превышать общую площадь старой квартиры не менее, чем на 10 квадратных метров. При этом доплата за дополнительные квадратные метры, по их мнению, взиматься не должна.

Границы подлежащей КРТ жилой зоны должны определяться городским законом, полагают законотворцы. При этом решение об участии в программе предстоит отдельно принимать каждому дому на общем собрании собственников, оказавшемуся внутри этой зоны.

Наконец, еще одна поправка касается запрета на участие в программе КРТ домов со степенью износа ниже 70 %, стоимость ремонта которых превышает 50 тысяч рублей за "квадрат". "Это исключает попадание в КРТ домов, находящихся в хорошем состоянии, но которые хотели бы снести застройщики для нового строительства", — полагают в "Яблоке".

Документ с предложениями разослан всем фракциям ЗакСа для доработки и совместного внесения на рассмотрение городского парламента, говорится в сообщении.

Петербургский закон о КРТ был принят в 2022 году, однако вскоре на ряд его положений наложили мораторий до изменения федерального закона. Петербургский парламент дважды вносил поправки в Государственную думу, в итоге поправки подписал в конце июня президент Владимир Путин. В октябре в Мариинском дворце состоялось заседание Общественного штаба по КРТ, по итогам которого были одобрены два изменения, касающиеся вопросов включения домов в программу и границ переселения жильцов. Их и вынесли на обсуждение городского парламента, который принял их на прошлой неделе.

