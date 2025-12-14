В ресторане при Заксобрании назвали напиток в честь депутата

Меню Дубового зала в Мариинском дворце пополнил новый напиток, названный в честь депутата Законодательного собрания – "Какао Павлова". Он сделан по рецепту лидера фракции "Новые люди" Дмитрия Павлова. Именное какао обойдется гостям в 320 рублей.

"Двойное какао, молоко, никакого сахара - только качественные и полезные ингредиенты. Простая и точная формула вкусного и бодрящего напитка. Утром - то, что нужно", – написал депутат в своих соцсетях.

Как подчеркнул депутат в своих соцсетях, бариста Юрий всегда встречает гостей с теплом и готовит напитки с настоящим профессионализмом. Кроме того, он знает о любви Павлова к хорошему какао – так и появился именной напиток.

Дубовый зал открылся в Мариинском дворце после реставрации летом 2024 года. Кроме кухни и кофе, там можно приобрести алкогольные напитки. Заведение работает отдельно от столовой Законодательного собрания – у них разные юридические лица.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру