Зинчук предложил давать до пяти лет колонии за фальсификацию протоколов ОСС

Внести в Уголовный кодекс поправку об ответственности за использование подложных протоколов общих собраний собственников жилья предложил депутат Законодательного собрания Алексей Зинчук, проект федеральной инициативы появился на сайте петербургского парламента 13 декабря. В качестве наказания за это законопроект предусматривает до пяти лет колонии.

Изменения вносятся в статью 327 УК РФ, касающуюся наказания за подделку и оборот поддельных документов, штампов и наград. Зинчук предлагает дополнить ее положением об ответственности за использование протокола ОСС с поддельной подписью председателя или секретаря собрания.

В качестве наказания депутат предлагает установить до пяти лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей или же в размере доходов осужденного за период до трех лет. Помимо этого, отдельно оговаривается возможность ограничения свободы осужденного на срок до одного года.

"Актуальность принятия данного проекта федерального закона обусловлена растущим количеством случаев мошенничества в сфере управления многоквартирными домами, что негативно сказывается на правовой стабильности в данной области", — пишет Зинчук в пояснительной записке.

По мысли депутата, предлагаемое наказание может стать "весомым сдерживающим фактором" для потенциальных нарушителей. Сама поправка "соответствует современным требованиям правоприменения", а ее принятие поспособствует "стабильному развитию жилищного фонда и улучшению качества жизни граждан", полагает он.

Отметим, что Зинчук не впервые обращается к вопросам противодействия фальсификациям ОСС. Так, годом ранее он выступил в числе соавторов законопроекта о наказании за умышленное искажение итогов голосования собственников, внесение недостоверных сведений о голосовавших и иные недобросовестные действия в этой сфере. В мае он же предложил запретить управляющим компаниям созывать ОСС по вопросам выбора способа управления многоквартирным домом.

Ранее петербуржцы неоднократно рассказывали о случаях фальсификации протоколов ОСС недобросовестными управляющими компаниями, которые таким образом хотят навязать свои услуги. В частности, в 2023 году на деятельность управляющей компании пожаловался вице-спикер ЗакСа Павел Иткин, который обвинил ее в подделке его подписи.

Также вопрос возможности фальсификаций протоколов ОСС тревожит противников городского закона о комплексном развитии территорий, поправки в который ранее принял ЗакС. Согласно его положениям, без проведения собрания жильцов дом не может попасть в программу КРТ. Граждане опасаются, что в случае различных манипуляций могут остаться без привычного жилья.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру