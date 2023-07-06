Иткин заподозрил управляющую компанию в подделке своей подписи

Лидер фракции ЛДПР в петербургском Заксобрании Павел Иткин обвинил 6 июля управляющую компанию в подделке собственной подписи в протоколе собрания собственников жилья. Как написал депутат в своем Telegram-канале, речь идет о квартире его родителей на территории Кировского района Петербурга, в которой у него имеется своя доля.

Согласно утверждению парламентария, до недавнего времени домом управлял "Жилкомсервис № 1 Кировского района". В дальнейшем у компании истек срок лицензии на управление многоквартирным домом, а также образовалась задолженность перед ресурсными организациями приблизительно в миллиард рублей, следует из слов Иткина. Депутат поделился подозрением, что УК могла решить "передать контроль над домами доверенной организации", ради чего, по его мнению, были "сфальсифицированы протоколы общих собраний собственников жилья".

"Лично съездил в Государственную жилищную инспекцию и убедился, что моя подпись в протоколе общего собрания собственников жилья является поддельной", - заявил Иткин в своем посте.

По словам депутата, сейчас у него на руках более десяти обращений жителей в связи с фальсификацией протоколов собраний, а в районной администрации насчитывается "более 700" подобных сообщений. При этом он не уточнил, имеют ли присланные ему жалобы непосредственное отношение к описанной истории либо же это общее количество обращений на тему подделки подписей в протоколах собраний жильцов.

"Направил информацию в прокуратуру с требованием провести проверку", - сообщил Иткин, говоря о полученных жалобах.

В минувший вторник стало известно об иске к автору паблика "Гражданин Пушкин" Александру Беляеву из-за публикаций о смене управляющей компании в ЖК "Александровский". В деле имеется шесть истцов, каждый из которых добивается от активиста опровержения и выплаты в размере одного миллиона рублей. До этого петербургский Следком возбудил уголовное дело из-за подделки протокола собрания собственников жилья в одном из домов по Дунайскому проспекту.

Фото: Telegram-канал Павла Иткина