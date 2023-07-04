У активиста из Пушкина хотят отсудить 6 млн рублей за пост об управляющей компании

На автора паблика "Гражданин Пушкин" Александра Беляева подали два иска о защите чести и достоинства из-за публикации о смене управляющей компании в ЖК "Александровский". Истцами стали герои записи, среди которых руководство компаний ООО "Балтстрой" и ООО "Куб-строй СПБ" и бывший замглавы Пушкинского района. Каждый из шести истцов требует опровержения и по 1 млн компенсации.

В публикации от 22 мая, содержимое которой стало поводом для исков, говорилось о смене управляющей компании, на которую жаловались собственники квартир в ЖК "Александровский" на юге Петербурга. Некоторые жители обнаружили на сайте ООО "Куб-строй СПБ" подписанные их именем бюллетени о согласии передать полномочия по управлению домами упомянутой компании, хотя, по их утверждению, они этих документов не подписывали, сообщалось в публикации.

По информации жителей, инициатором собрания собственников в объявлении был указан Антон Матвеев, которого авторы поста называют сыном бывшего заместителя главы администрации Пушкинского района Дениса Матвеева. Полный тезка Антона Матвеева, по данным ЕГРЮЛ, числится одним из учредителей ООО "Куб-строй СПБ". Упоминаются в публикации и другие лица из руководства компании, а также их предполагаемые родственники.

"Эти лица никогда не участвовали в мошеннических действиях и не занимались обманом собственников жилых помещений, и в других действиях описанных в публикации", - говорится в иске от группы лиц. Аналогичная формулировка используется и в заявлении ООО "Балтстрой".

Отметим, что истцы сочли порочащим не пост в группе "Гражданин Пушкин", а репост этой записи в паблике ЖК "Александровский". В этом же паблике комплекса истцы требует разместить опровержения. Беляев к нему отношения не имеет. О санкциях в отношении паблика "Гражданин Пушкин" в исках не говорится. Суд начнет рассматривать дела в сентябре.

Ранее бывший чиновник Денис Матвеев уже подавал иск к Беляеву и жительнице района Екатерине Рыжей, которая также высказывалась в Сети о деятельности управляющей компании, но его оставили без движения. Также на 6 июля в Пушкинском районном суде назначено заседание по иску ООО "Куб-строй СПб" к Рыжей. Александр Беляев рассказал ЗАКС.Ру, что компания хочет отсудить у нее 1 млн рублей. Сами жители, которые не согласны с решением сменить управляющую компанию, через суд пытаются признать протоколы собрания собственников недействительными.

Константин Леньков / Фото: Александр Беляев