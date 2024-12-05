УК предложили дополнить статьей о фальсификации итогов собраний жильцов

На рассмотрение петербургского Заксобрания поступил проект федеральной инициативы об уголовном преследовании за фальсификацию протоколов общих собраний жильцов, следует из данных на сайте представительного органа. Согласно разработанному депутатами ЗакСа документу, виновных могут ждать штрафы, принудительные работы или же реальные сроки заключения.

Проект дополняет Уголовный кодекс новой статьей 185_7 "Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах". Наказывать планируют за умышленное искажение итогов голосования собственников в протоколе, выписке из него и в иных документах, за внесение заведомо недостоверных сведений о голосовавших или же составление заведомо ложного списка лиц с правом участия в голосовании, а также за ряд иных ухищрений.

Признанных виновными по статье предлагают наказывать, в частности, штрафом до 300 тысяч рублей с запретом заниматься определенной деятельностью на срок от полугода до трех лет, принудительными работами на срок до двух лет или же лишением свободы с аналогичным максимальным сроком заключения и со штрафом до 300 тысяч рублей. За фальсификацию протоколов группой лиц или же с использованием должностного положения срок заключения может составить от двух до шести лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей и возможностью запрета заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Также проект вносит коррективу в Уголовно-процессуальный кодекс с тем, чтобы наделить Следственный комитет полномочиями по расследованию подобных дел.

Подписи под проектом поставили 11 депутатов от четырех фракций в Заксобрании. В их числе оказался и вице-спикер, лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. Последний летом 2023 года обвинял управляющую компанию в подделке своей подписи в протоколе собрания собственников жилья. Тема махинаций с протоколами владельцев квартир в принципе близка депутату, на прошедшем накануне заседании ЗакСа он задавал вопрос об этом сенатору Андрею Кутепову, выступавшему с докладом.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру