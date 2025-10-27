Бельский предложил забрать у муниципалов права по ограничению торговли алкоголем

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский представил 27 октября текст федеральной инициативы о возможности передачи полномочий по ограничениям торговли алкоголем в городах федерального значения от муниципалов к органам исполнительной власти, о чем рассказал в своем telegram-канале. Презентация законопроекта состоялась на выездном заседании комиссии Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства в Тобольске.

"Предлагаем дать исполнительным органам власти городов федерального значения возможность устанавливать границы зон, в которых запрещается продажа спиртного. Это позволит устранить существующие разночтения на уровне муниципалитетов и обеспечит единство городского хозяйства", — написал Бельский.

Инициатива получила поддержку со стороны комиссии, отметил спикер.

Как объяснил ЗАКС.Ру глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок, речь идет о том, чтобы передать исполнительной власти право самостоятельно определять границы запрещенных для торговли спиртным зон, которые устанавливаются вокруг социально значимых объектов.

— Речь идет просто о прилегающих территориях. Сейчас ведь муниципалы определяют радиусы минимальные для работы магазинов и работы баров, которые торгуют алкоголем и располагаются рядом с социально значимыми объектами: садики, школы, поликлиники и больницы. Вот, и сейчас это муниципалы делают в силу федерального закона, а мы хотим, чтобы в городах федерального значения это делали органы исполнительной власти, — объяснил суть предложения Четырбок.

По словам депутата, новелла нужна для обеспечения единого подхода на все территории города. Он отметил, что сейчас из-за небольшой величины муниципальных образований в Петербурге требования к размеру запретной зоны могут отличаться даже в пределах одной улицы. Другие города федерального значения, то есть Москва и Севастополь, также хотят выступить соавторами инициативы, добавил он.

Новые полномочия можно было бы возложить на комитет по промышленной политике, предположил Четырбок. При этом здесь потребуются согласования с районными администрациями и с комитетами по образованию и здравоохранению.

