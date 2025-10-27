Комтранс устроил рейд по поиску нарушителей парковки на Захарьевской улице

Рейд по выявлению нарушителей правил пользования платными парковками состоялся 27 октября на Захарьевской улице в Центральном районе Петербурга, рассказали в комитете по транспорту. Помимо сотрудников комитета, в мероприятии также поучаствовали пешие инспекторы Городского центра управления парковками.

Особое внимание уделялось транспорту без номеров или же со скрытыми номерными знаками. Несколько машин нарушителей увезли на эвакуаторе.

Как рассказали в комтрансе, чаще всего машины со скрытыми или снятыми номерами обнаруживают на Английской набережной и на Галерной и Атаманской улицах. В день эвакуируется по 5-7 автомобилей, нарушивших правила парковки.

"Хочу обратить внимание, что наша работа нацелена не на сбор штрафов, а на то, чтобы все соблюдали правила. Борьба со скрученными номерами, которую мы начали с 2024 года, уже дала результат: если в прошлом году таких нарушений было зафиксировано 63 тысячи, то в этом — в два раза меньше", — заявил зампред комитета по транспорту Алексей Гончаров.

Парковка на Захарьевской улице привлекла к себе внимание после того, как издание "Фонтанка" подсчитало количество нарушителей на ней. Журналисты обнаружили, что днем в среду, 22 октября, у 156 из 381 припаркованной машины были спрятаны или скручены номера.

За неделю до этого, с утра 15 октября, в четырех центральных районах Петербурга изменились правила платной парковки. Вместо единого тарифа стали применять дифференцированный. Если прежде стоимость парковки легкового автомобиля составляла 100 рублей в час, то теперь на самых загруженных улицах она может равняться 360 рублям.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по транспорту