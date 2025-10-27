ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 27 октября 2025, 16:59

Комтранс устроил рейд по поиску нарушителей парковки на Захарьевской улице

фото ЗакС политика Комтранс устроил рейд по поиску нарушителей парковки на Захарьевской улице

Рейд по выявлению нарушителей правил пользования платными парковками состоялся 27 октября на Захарьевской улице в Центральном районе Петербурга, рассказали в комитете по транспорту. Помимо сотрудников комитета, в мероприятии также поучаствовали пешие инспекторы Городского центра управления парковками.

Особое внимание уделялось транспорту без номеров или же со скрытыми номерными знаками. Несколько машин нарушителей увезли на эвакуаторе.

Как рассказали в комтрансе, чаще всего машины со скрытыми или снятыми номерами обнаруживают на Английской набережной и на Галерной и Атаманской улицах. В день эвакуируется по 5-7 автомобилей, нарушивших правила парковки.

"Хочу обратить внимание, что наша работа нацелена не на сбор штрафов, а на то, чтобы все соблюдали правила. Борьба со скрученными номерами, которую мы начали с 2024 года, уже дала результат: если в прошлом году таких нарушений было зафиксировано 63 тысячи, то в этом — в два раза меньше", — заявил зампред комитета по транспорту Алексей Гончаров.

Парковка на Захарьевской улице привлекла к себе внимание после того, как издание "Фонтанка" подсчитало количество нарушителей на ней. Журналисты обнаружили, что днем в среду, 22 октября, у 156 из 381 припаркованной машины были спрятаны или скручены номера.

За неделю до этого, с утра 15 октября, в четырех центральных районах Петербурга изменились правила платной парковки. Вместо единого тарифа стали применять дифференцированный. Если прежде стоимость парковки легкового автомобиля составляла 100 рублей в час, то теперь на самых загруженных улицах она может равняться 360 рублям.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по транспорту


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама