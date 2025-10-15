В Петербурге заработали новые правила платной парковки

Начиная с 08:00 среды, 15 октября, в четырех центральных районах Петербурга изменились правила платной парковки. В большинстве случаев это сопровождается повышением стоимости стоянки.

Улицы в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах теперь разделены на четыре категории в зависимости от степени их загрузки. Дешевле всего стоит парковка в зоне КЗ 1, загрузка которой не превышает 50%. Здесь, как и раньше, водители легковых автомобилей будут платить по 100 рублей за час. Зона КЗ 2 отличается загрузкой 50-70%, здесь час стоянки теперь обойдется в 200 рублей. В зоне КЗ 3 (загрузка 70-85%) час парковки будет стоить 280 рублей, а в зоне КЗ 4 (загрузка свыше 85%) — 360 рублей.

Ранее директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев заявил о том, что тарифы не будут меняться в течение дня. В то же время, по словам замглавы комитета по транспорту Александры Бахмутской, уровень загрузки будут постоянно отслеживать и в случае надобности принимать решения по переводу улиц в другие категории по загруженности. В целом чиновники ожидают, что применение дифференцированного подхода уменьшит трафик в центр Петербурга.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру