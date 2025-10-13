Тарифы на платную парковку не будут менять в течение дня

Автомобилистам не следует опасаться внезапного изменения стоимости платной парковки в течение дня в связи с изменением правил тарификации, сообщил 13 октября директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев на пресс-конференции в ТАСС. Заявление прозвучало в преддверии изменения правил тарификации, которое состоится 15 октября.

— В среду в восемь утра, 15 числа, зона платной парковки перейдет на дифференцированные тарифы. И мы ждем действительно хорошего результата для центра нашего города после введения этих тарифов. Тарифы — частый вопрос на самом деле относительно того, как оперативно они будут меняться. Не стоит опасаться, в течение дня никаких изменений не происходит и не будет происходить. Тарифы установлены, — заявил в своем выступлении Курдяев.

Директор ЦУП рекомендовал автомобилистам подыскать улицы с менее дорогой стоимостью парковки, расположенные по соседству с привычными местами стоянки машин. Самый низкий тариф, по его словам, будет применяться на 15 % улиц в центральных районах. При этом дороже всего будет парковка в туристических зонах, в местах притяжения горожан по выходным, а также в бизнес-кварталах.

Как заявила замглавы комитета по транспорту Александра Бахмутская, уровень загрузки парковочных мест планируется "постоянно мониторить" и принимать на основании анализа решения по повышению или понижению стоимости парковки в тех или иных зонах. В то же время она подтвердила слова Курдяева о том, что в течение дня тарификация меняться не будет.

Напомним, на прошлой неделе стала известна дата введения дифференцированной парковки в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Петербурга. На наименее загруженных улицах час стоянки легкового автомобиля составит 100 рублей, на наиболее загруженных автомобилистам придется платить 360 рублей. Всего, в зависимости от загруженности, парковочные зоны разделят на четыре группы.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру