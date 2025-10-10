Новые тарифы на парковку заработают на следующей неделе

Дифференцированные тарифы на платную парковку в четырех центральных районах Петербурга вступят в силу со среды, 15 октября, сообщили в Смольном. Максимальная стоимость часа стоянки легкового автомобиля составит 360 рублей.

По новым правилам, на ценообразование будет влиять коэффициент загруженности той или иной парковочной зоны. Наименьший коэффициент будет применяться в зонах КЗ 1 с загрузкой менее 50 % от имеющихся мест. В зонах с загрузкой на уровне 50-70 % будет применяться коэффициент КЗ 2, в зонах с загрузкой 70-85 % —КЗ 3, а при загрузке свыше 85 % будет использоваться коэффициент КЗ 4.

Для мотоциклов и мопедов стоимость часа парковки будет колебаться, в зависимости от зоны, в пределах 50-180 рублей. Стоянка легкового автомобиля обойдется в сумму от 100 до 360 рублей за час. Для прочих транспортных средств стоимость составит от 200 до 720 рублей за час.

"Возможность поминутной оплаты парковки после первого часа стоянки также будет зависеть от уровня загрузки", — уточнили в Смольном.

Начиная со второго часа одна минута парковки будет стоить 0,83-3 рубля для мотоциклов и мопедов, 1,67-6 рублей для легковых машин и 3,33-12 рублей для прочего транспорта.

Стоимость льготных парковочных разрешений для местных жителей составит 2 640 рублей в год для владельцев легковых машин. Все действующие сейчас парковочные разрешения продолжат действовать на первоначальных условиях вплоть до истечения своего срока, отметили в Смольном.

Платная парковка в Петербурге действует на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов. О возможности введения дифференцированного тарифа сообщил в феврале замглавы комитета по транспорту Михаил Казаков. Новый перечень зон платной парковки городское ведомство представило в августе.

