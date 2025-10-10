В Ленобласти увеличили выплаты за заключение контракта с Минобороны

Размер выплаты за заключение контракта с Министерством обороны увеличили в Ленинградской области до 2,8 млн рублей, сообщили 10 октября в пресс-службе правительства региона. Это на 300 тысяч рублей превышает величину выплаты, установленную в области в феврале.

В состав выплаты входят 2 млн рублей из бюджета области, федеральные средства в размере 400 тысяч рублей и земельный сертификат.

"Сертификат можно получить сразу после заключения контракта, по окончании службы по сертификату предоставляется право на земельный участок или денежную выплату (ежегодно индексируется, размер сегодня 419 600 рублей)", — уточнили в пресс-службе и добавили, что региональные выплаты выполняют непосредственно после заключения контракта.

В Петербурге за заключение контракта предлагают 2,5 млн рублей. Размер выплаты остается неизменным с января.

Ранее МВД сообщило о задержании и аресте четверых фигурантов уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, петербуржец и три уроженца Псковской области находили желающих отправиться на СВО, обеспечивали им заключение контракта и выманивали банковские карты и доступ к банковскому обслуживанию, после чего переводили деньги на подконтрольные себе счета. Количество пострадавших может превысить 40 человек, а общий размер нанесенного ущерба — превысить 80 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру