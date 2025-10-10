Четверо арестованы в Петербурге за бизнес с отправкой контрактников на СВО

В Петербурге задержаны четыре человека по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с отправкой контрактников в зону специальной военной операции, сообщила 10 октября официальный представитель МВД Ирина Волк. Местного жителя и троих уроженцев Псковской области подозревают в серии махинаций, в результате которых могли пострадать десятки участников СВО. Всех фигурантов отправили под стражу, сообщил портал "МВД Медиа".

Уголовные дела возбудили следователи СУ УМВД по Василеостровскому району. По версии МВД, злоумышленники действовали с середины 2024 года. Они якобы собирали информацию о тех, кому отказали в возможности заключить контракт с Минобороны, после чего связывались с такими гражданами и обещали помочь с отправкой на СВО. При этом для получения сведений о таких лицах аферисты будто бы использовали связи в местных военкоматах.

"Новобранцев привозили в Санкт-Петербург и с помощью связей в пунктах отбора районных администраций на основании фиктивных документов обеспечивали заключение контракта", — рассказала в своем Telegram-канале Волк.

В дальнейшем на прибывших оформляли банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты. Потерпевших уговаривали передать средства платежа и доступ к банковскому обслуживанию, обещая вернуть карты после поступления средств и вычета комиссии за свои услуги. В реальности же деньги переводились на счета мошенников, полагают в полиции.

Как уточняет "МВД Медиа", сейчас задокументировано три криминальных эпизода, сумма ущерба по ним составила 2,5 млн рублей. В то же время количество пострадавших потенциально способно превысить 40 человек, из которых часть уже погибли в зоне СВО. Общий ущерб может составить более 80 млн рублей.

Обыски по делу прошли по месту проживания задержанных, а также в военкоматах и пунктах отбора на военную службу. Полицейские изъяли компьютеры, средства связи, поддельные бланки, печати и штампы и прочее. Также следователи принимают меры для ареста имущества фигурантов в качестве обеспечительной меры.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Ирины Волк