В Петербурге приступят к прокладке тоннеля к будущему терминалу ВСМ

Строительство тоннеля к будущей станции метро "Лиговский проспект — 2" стартует уже в ближайшее время, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78". По его словам, для этого по Красносельско-Калининской линии планируют запустить проходческий комплекс диаметром 5,6 метра, произведенный еще во времена СССР.

"Щит пойдет в тестовом режиме от "Каретной" в другую сторону, к Лиговскому проспекту. Там есть определенная дистанция, проходка которой позволит нам приблизить сроки строительства станции "Лиговский проспект — 2". Это будет еще один шаг для подготовки города к реализации проекта ВСМ", — поделился Беглов.

Комплекс, по словам Беглова, выкупили у "Метростроя" в 2024 году. Состояние проходческого щита на тот момент он оценил как "плохое". К настоящему времени устройство отремонтировали специалисты "Метростроя Северной столицы".

Наземный вестибюль станции метро "Лиговский проспект — 2" планируют построить на месте бизнес-центра на Лиговском проспекте, 52. Итоги конкурса проектов здания подвели в конце июля, решение о выборе победителя вызвало неоднозначную реакцию у представителей общественности. Предполагается, что здание сформирует входную зону будущего терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали. Строительство терминала планируют начать в 2026 году.

