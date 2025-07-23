В Петербурге определились с проектом вестибюля метро "Лиговский проспект - 2"

Конкурс на эскизный проект вестибюля станции метро "Лиговский проспект - 2" завершился 22 июля. Победителем стало архитектурное бюро "Студия - 17", сообщили в пресс-службе городской администрации.

Авторы проекта-победителя заявляли, что вдохновлялись образом портала скоростного перемещения, аркой здания Главного штаба, Домом Елисеева на Невском проспекте, а также Витебским и Балтийским вокзалами.

"Для нас было важно, чтобы проект-победитель сохранил верность градостроительным традициям Петербурга и подчеркнул открытость мегаполиса передовым технологиям", - заявил губернатор Петербурга по итогам отбора проектов.

изображение проекта с сайта Смольного

Всего на конкурс были представлены восемь проектов.

Напомним, здание вестибюля будет расположено на Лиговском проспекте, д. 52, лит. К. Предполагается, что оно сформирует входную зону нового терминала высокоскоростной магистрали. "Лиговский проспект - 2" станет частью Красносельско-Калининской линии метрополитена. Ранее заявлялось, что фактическое строительство станции планируется завершить к 2028 году.

фото ЗАКС.Ру