Линченко рассказал о сроках строительства станций метро до 2030 года

В Петербурге к 2030 году хотят закончить возведение 11 новых станций метрополитена, заявил вице-губернатор Николай Линченко во время эфира на телеканале "Санкт-Петербург" вечером 22 января. Чиновник заявил, что город намерен построить станции "Путиловская", "Юго-Западная", "Лиговский проспект - 2", "Брестская", "Улица Доблести", "Гавань", "Морской фасад", "Каменка", "Богатырский проспект" и "Шуваловский проспект", а также выход со станции "Театральная".

Так, уже в 2025 году в Смольном надеются закончить "фактическое" строительство станций "Путиловская" и "Юго-Западная" на Красносельско-Калининской линии, а к 2028 году — "Лиговский проспект - 2", "Богатырский проспект" и "Каменка", уточняет "Фонтанка". К 2030 году, по словам Линченко, собираются построить станции „Брестская", „Улица Доблести" и "Шуваловский проспект".

Ранее Линченко рассказывал, что вестибюль станции "Театральная" может появиться примерно через пять лет. Отметим, сама платформа уже готова и выглядит пригодной для использования. Пока петербуржцы могут ее рассмотреть по дороге между "Спасской" и "Горным институтом".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру