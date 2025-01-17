Строительство вестибюля "Театральной" может занять меньше пяти лет

Строительство вестибюля станции метро "Театральная" в Петербурге займет от четырех до пяти лет по нормативам. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко на пресс-конференции в ТАСС 17 января, передает "Фонтанка".

По его словам, станция уже полностью готова под землей, но выход на поверхность пока отсутствует. В настоящее время специалисты разрабатывают документацию для определения возможных вариантов выхода на поверхность. После этого стартует проектирование, прохождение экспертизы и само строительство.

Линченко отметил, что комитет по строительству обычно завершает работы быстрее установленных сроков, поэтому вестибюль и наклонный ход станции "Театральная" планируют сдать в эксплуатацию раньше нормативного срока.

С 27 декабря станцию можно увидеть между станциями "Спасская" и "Горный институт". Внешне она выглядит полностью готовой к запуску.

фото: ЗАКС.Ру