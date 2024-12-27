Успели до конца года: "Горный институт" принял первых пассажиров

Фото ЗАКС.Ру

Долгожданная станция "Горный институт" открыла свои двери для петербуржцев утром 27 декабря. На торжественное мероприятие по случаю открытия пришли губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. ЗАКС.Ру показывает, как выглядит новая станция метро на Васильевском острове.

Губернатор Александр Беглов, обращаясь к собравшимся в вестибюле "Горного института", поблагодарил горожан за терпение. Эта станция метро стала первой среди открывшихся за последние пять лет. Также она стала первой для компании "Метрострой Северной столицы", которая занималась возведением метро - она пришла на смену обанкротившемуся в 2021 году "Метрострою".

















Открытие станции неоднократно переносилось. Изначально в Смольном говорили о введении в эксплуатацию в 2014 году, позже в 2018 году, и так вплоть до декабря 2024 года. Отметим, финальную дату открытия метро губернатор анонсировал лишь за два дня открытия.













"Горный институт" возводили на глубине 70 метров. В день она может принимать 97 тысяч пассажиров. Она стала продолжением "оранжевой" ветки метро и лишила "Спасскую" статуса конечной. Отметим, в перегоне между "Спасской" и "Горным институтом" петербуржцы могут постараться разглядеть "Театральную" - внешне платформа станции выглядит как готовая к использованию, однако ее открытие, по словам Беглова, отложено на три года. Городские власти не могут договорится с частниками о строительстве наземного вестибюля рядом с Мариинским театром.







Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру