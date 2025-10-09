"Зеленые" открыли партийный офис в центре Петербурга

Фото: ЗАКС.Ру

Петербургское отделение партии "Зеленые" 9 октября собрало своих сторонников и единомышленников в новом офисе. На мероприятие пришли не только активисты и общественники, но и представители городской власти в лице депутатов Заксобрания и руководства смольнинского комитета по природопользованию.

Новый штаб петербургского отделения "Зеленых" занял небольшое подвальное помещение во дворе дома на 5-й Советской улице. Силами партийцев за короткие сроки сделали ремонт (работы начались примерно в конце августа). С февраля 2025 года реготделение возглавляет Кристина Черемных, которая и выступила в качестве модератора мероприятия. "Зеленые" в Петербурге по-настоящему заявили о себе в сентябре 2024 года, когда выдвинули мундепа Павла Брагина на выборы губернатора Петербурга.

Сегодня Брагин — заместитель председателя комитета по природопользованию. Отношений с партией он не разрывал. На торжественное открытие Брагин пришел с коллегами — председателем комитета Кириллом Соловейчиком и зампредом Андреем Самусевичем.

— Я в любом случае всех на этом большом пути к экологическому благополучию оцениваю как своих партнеров и соратников, и в этой связи и депутатов Законодательного собрания. Сегодня рассказывал о том, что сделано и будет сделано в ближайшее время, и различные партии, безусловно, я считаю своими соратниками. Объективно у нас одна общая цель — сделать жизнь более комфортной. Это лейтмотив и партии "Зеленые", и, кстати сказать, многих партий в Законодательном собрании, и органов власти. Я здесь никаких разночтений не вижу, — рассказал Соловейчик в беседе с ЗАКС.Ру.

В честь открытия партийного офиса Соловейчик преподнес Черемных картину, а также альбом с серией пейзажей. Позже Соловейчик рассказал о своем визите в социальных сетях. Партийное отделение он представил своим подписчикам как "новое общественное пространство — зелёный офис", в котором будут проходить дискуссии о самых актуальных вопросах экологии. Также он пообещал, что комитет примет во внимание обращения, поступающие в офис.

Сами "Зеленые" презентовали новое пространство как "приемную экоомбудсмена". Эту роль будет выполнять коллектив из числа юристов, экспертов и экологов, а не конкретный человек. Еще "экоомбудсмен" будет принимать жалобы горожан на нелегальные свалки, неприятный запах или ненадлежащее обращение с объектами культуры.

– Я очень надеюсь, что, объединяя усилия, мы сможем с вами сдвинуть проблемы с мертвой точки, – обратилась Черемных к собравшимся.

Из депутатов Заксобрания на мероприятии оказались руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Марина Шишкина и ее заместитель Андрей Алескеров. Оба, как и остальные коллеги по фракции СРЗП, с весны 2023 года беспартийные. Сама Шишкина отмечает, что ей близка зеленая повестка. Кроме того, с Кристиной Черемных она давно знакома — с 2013 года она являлась помощницей Шишкиной.

– Я человек такого поколения, когда было нормальным поворачивать реки вспять, строить целлюлозно-бумажные заводы на Байкале, поднимать промышленность независимо от того, нанесет ли она урон матушке-природе. Об этом вообще не думали. Я рада, что дожила до того дня, когда тема экологии, культуры отношения к тому, что создано не нами, выходит вперед. <...> Я рада, что Петербург может стать лидером подобного рода мировоззрения, – выступила Шишкина.

Из руководства партии в Северную столицу прибыл член федерального совета "Зеленых" Константин Атаян. Он похвалил работу городского отделения, которое, по его словам, развивается динамичнее остальных, и заявил об амбициозных планах партии на выборы в 2026 году.

— Так как мы в первую очередь партия, наша цель — это политическая борьба и получение мандатов представительных, законодательных органов власти. Мы видим, что та работа, которой вы занимаетесь в региональном отделении, находит отклик у избирателей. И мы видим, что этот отклик достаточно серьезного уровня. Мы видим в вас огромный потенциал, в том числе на выборах в 2026 году. На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и, конечно же, на выборах депутатов Государственной думы. Я вам желаю успехов, — обратился Атаян к однопартийцам.

Кто именно будет представлять партию на выборах в Петербурге, Атаян пока назвать не может. Сейчас "Зеленые" начали принимать анкеты от потенциальных кандидатов. Присутствовали ли вероятные кандидаты на открытии партийного офиса, он тоже не уточнил.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру