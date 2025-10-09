ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 9 октября 2025, 18:48

Чибис и Миллер подписали программу газификации Мурманской области

фото ЗакС политика Чибис и Миллер подписали программу газификации Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали пятилетнюю программу газификации региона, сообщил глава области 9 октября. Соответствующее соглашение было заключено в рамках Петербургского международного газового форума. 

"Наш регион сегодня динамично развивается, и появление газа станет мощным импульсом для развития промышленности, глубокой переработки минерального сырья и развития транспортно-логистической инфраструктуры Арктики", - написал Чибис в своём telegram-канале.

По его словам, газификация области является стратегически важным проектом для всей Арктической зоны России. Она позволит оптимизировать расходы на отопление, модернизировать ТЭЦ и котельные, улучшить экологию и сэкономить бюджетные средства, выделяемые на закупку топлива.

Напомним, ранее Чибис посетил пленарное заседание международной конференции RAO/CIS Offshore по освоению ресурсов нефти и газа Арктики и континентального шельфа, проходящей в рамках форума. Одной из тем сессии стал запуск Трансарктического транспортного коридора,

Петербургский газовый форум проходит с 7 по 10 октября, основной площадкой выступает КВЦ "Экспофорум". Форум проводится в Петербурге с 2011 года.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Андрея Чибиса


