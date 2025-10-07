Беглов и Чибис посетили пленарную сессию газового форума в Мариинском дворце

В Петербурге открылась 17-я Международная конференция RAO/CIS Offshore по освоению ресурсов нефти и газа Арктики и континентального шельфа, сообщила пресс-служба петербургского Заксобрания 7 октября. Впервые она стала частью Петербургского международного газового форума, пленарная сессия которого прошла в Мариинском дворце.

В пленарном заседании приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: пресс-служба ЗакСа

Основной темой сессии стало сохранение и преумножение роли России в Арктическом регионе. В частности, обсуждалась необходимость запуска Трансарктического транспортного коридора, который объединит морской, железнодорожный и автомобильный транспорт России и соединит западную и восточную части страны.

"Неоднократно обсуждали на площадке нашей Комиссии Госсовета и Морской коллегии Российской Федерации, что именно такой подход поможет консолидировать все усилия по развитию важнейшего для нашей страны макрорегиона. Комплексный проект должен стать инструментом реализации стратегии развития Арктики на ближайшие 25 лет", - написал Чибис в своём telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрея Чибиса

Основная программа форума пройдёт с 7 по 10 октября в КВЦ "Экспофорум". В его ходе эксперты обсудят технические вопросы добычи нефти и газа в Арктике и на шлейфах Черного, Балтийского и Каспийского морей. По итогу форума будет подготовлено Итоговое решение, которое направят в правительство России для дальнейшей работы.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба ЗакСа